Koronavirüs hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hastalığı hafif atlatan kişilerde bile antikor üretimine yol açtığı ortaya çıktı.
Fransa’da yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), hastalığı hafif atlatan kişilerde bile antikor üretimine yol açtığını ortaya koydu.
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Dailymail gazetesinin haberine göre Fransa’da Pastör Enstitüsünden araştırmacılar, Kovid-19’un, hastalığı hafif geçirenlerde bile antikor üretimi sağlayarak, bu kişilerin bağışıklığını artırdığını keşfetti.
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Araştırmacılar, ülkenin doğusundaki Strasbourg kentinde iki hastanede salgını hafif atlatan 160 sağlık personelinden kan örneği alarak inceledi.
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İki farklı antikor testi yapılan kan örneklerinde bu kişilerin yüzde 99,4’ünün Kovid-19 semptomları taşıdıktan 13 gün sonra virüse karşı antikor geliştirdikleri ortaya çıkarıldı.
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