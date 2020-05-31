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İzmir'deki uyuşturucu partisinde silahlar patladı!

İZMİR’de bir evde düzenlenen uyuşturucu partisinde göğsünden tabanca ile vurulan şahıs ağır yaralandı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde düzenlenen uyuşturucu partisinde çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi İnönü Mahallesi 6718/2 Sokak'ta bulunan bir site içerisinde günü birlik kiralanan dairede arkadaşları ile uyuşturucu partisi veren Coşkun H. (23) ile kimlikleri öğrenilemeyen arkadaşları arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Coşkun H., tabanca ile göğsünden vuruldu. Silah sesini duyan site güvenliğinin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

2 kişi panik halinde kaçtı

Polis ekipleri adrese gelmeden önce site içerisinden 2 kişinin panik halinde motosiklete binerek kaçtığı iddia edildi. Adrese gelen ekipler, Coşkun H'yi ikamet içerisinde yaralı şekilde bulurken, adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince site içerisinde bulunan güvenlik kamerası incelemeye alınırken, ekiplerin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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