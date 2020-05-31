Ankara'da 'change' çetesi çökertildi: 5 gözaltı

ANKARA'da, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip (change) satan çeteyi polis yakaladı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, change yöntemi ile piyasaya sürülen otomobillerle ilgili araştırma başlattı.

Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı.

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kriminal inceleme ile tespit edildi

Change yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Orijinal olduğu belirlenen otomobiller, sahiplerine geri iade edilirken; 5 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.