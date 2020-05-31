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Son dakika Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden saldırgan yakalandı

DİYARBAKIR'da 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın silahlı saldırının faili son dakika yakalandı. Katil zanlısı gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili daha önce 2 şüpheli gözaltına alınmış, silahı kullanan zanlı aranıyordu.

Ne olmuştu?

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı

Arslan'ın naaşı Diyarbakır'dan memleketi Samsun'a götürülmek için uçağa bindirilirken arkadaşları Diyarbakır Havalimanı'nı tekbirlerle inletti.

Evli ve 1 çocuk babasıydı

Acı haber, şehidin Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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