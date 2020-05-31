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26 yaşındaki Esra Aktepe kepçenin altında can verdi

ÇORUM ’da Mavral Sokak’ta meydana gelen feci kazada kepçenin altında kalan 26 yaşındaki Esra Aktepe, hayatını kaybetti.

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Olay, İskilipli Atıf Hoca Parkı yanında meydana geldi. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mavral Sokak’ta yapılan alt yapı çalışmaları kapsamında kepçesi ile geri geri gelerek yolu kapatmaya çalışan kepçe sürücüsü, karşıdan karşıya geçen 26 yaşındaki Esra Aktepe'yi görmeyince kepçe ile altına altı.

Tekerleğin altında kalan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekibine haberdi. Olay yerine gelen 112 ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının üstünden geçti
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken kepçe sürücüsünüde gözaltına aldı. Görgü tanıklarından Hakkı Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Kadın telefonla konuşarak yolun karşısına geçiyordu. Kepçe operatörü de kadını görmedi. Kepçenin kovası kafasına çarpınca kadın yere düştü. Sonra iş makinesi kadının üstünden geçti." ifadesini kullandı.

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