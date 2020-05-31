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Bakan Soylu açıkladı: Binbaşı Akkuş'u şehit eden saldırının faili Veysel Altun öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden Kendal kod adlı Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurdu. Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ' Veysel Altun’u ila cehenneme zümera' ifadesini kullandı.

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Geçtiğimiz Temmuz ayında Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.

Bakan Soylu: Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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