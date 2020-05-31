Hakkari'de şehit düşen 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Sehalattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla memleketeri Tokat ve Hatay'a uğurlandı.