Cumhurbaşkanı Erdoğan karantinayı nasıl geçirdi İbrahim Kalın anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakın çalışma ekibinin koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan karantina dönemini nasıl geçirdiğini anlattı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 7'de canlı yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Birileri 'Ya seçimle ya da bir şekilde gideceksiniz' dediğinde, insanların buna tepki göstermesi gayet normaldir. Bu çok hassas bir konu. Burada muhalefetin daha sorumlu davranması gerekir. Demokratik kuralların, yöntemlerin dışında hiçbir yola tevessül etmeyeceklerini herkesin çok açık ve net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Bunun dışındaki her ima, telkin, atıf, gönderme ister istemez insanlara bu darbeler tarihini hatırlatıyor. Bence biraz arka planında bu var.

Muhalefet darbe istiyor demiyorum

Bir kişinin bir cümlesi, bir çıkışıyla bir tweeti ile ilgili bir konu değil. Bu bir demokratik hassasiyettir aslında. Muhalefetin de bundan memnun olması, bunun tarafında yer alması gerekir. 'Muhalefet darbe istiyor' demiyorum ama bu tür imalarda bulunduğunda bir muhalefet partisinin yetkilisi bu sözün, bu ifadenin nerelere varacağını, hangi tarihi arka planda anlaşılacağını herhalde kestirmesi gerekir. Bulunduğunuz konumun gereği sizin bir siyasi sorumluluk almanız ve bunu da herhalde doğru tahlil etmeniz gerekir. Geçmişte darbelerin hangi söylemlerle hazırlandığını, zemininin ne şekilde hazırlandığını biz çok gördük.



Burada en ufak bir tereddüt söz konusu değildir

Özellikle 15 Temmuz gibi kanlı bir darbeyi püskürtmüş bu millet var oldukça ve bu devletin başında Tayyip Erdoğan gibi bir lider oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu değildir. Buna tevessül eden, bunu düşünen, buna kendince zihnen veya başka şekilde hazırlık yapan birileri varsa müthiş bir tokat yiyeceğini herhalde tekrar görecektir. Burada en ufak bir tereddüt söz konusu değildir.

Erdoğan karantina dönemini nasıl geçirdi?

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakın çalışma ekibinin koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan karantina dönemini nasıl geçirdiğine ilişkin soru üzerine) Devletin başı neredeyse devletin ofisi, makamı, merkezi de orasıdır. Kendisi de fiziken buradaydı. Virüse karşı bir devlet başkanının nasıl korunacağı konusunda güzel bir örnek sergilendi. Türkiye, bu dönemde tarihe geçecek bir mücadele gösterdi. Normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz. Erdoğan'ın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş ve diplomasi trafiğinde bir azalma olmadı, birçok ulusal ve uluslararası toplantıya, görüşmeye, video konferans yöntemiyle katıldı. Karantina sürecinde milletle iç içe bir lider olarak onlarla buluşmayı, konuşmayı özledi.

Maskeye erişim konusunda bir sıkıntımız yok

Tedbirleri uygulamaya devam etmemiz lazım. Yarın özellikle 15 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra bir anda insanlarımızın hiçbir şey olmamış gibi salgın öncesi dönemin şartlarına döneceğimizi beklememeleri gerekir. Hastane açılışları ve çeşitli vesilelerle bir gözlem yaptım. Maske konusunda belli bir toplumsal disiplinin oluştuğunu gördüm. Bu da beni memnun etti. Vatandaşlara çağrım, rehavete kapılmadan bu normalleşme dönemini hep birlikte tedbirlerle geçirelim. Maske, mesafe ve temizlik kuralını titiz bir şekilde uygulamaya devam edelim. Maskeye erişim konusunda bir sıkıntımız yok.