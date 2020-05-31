Mansur Yavaş’tan iş yeri sahiplerine müjde! Dezenfeksiyonu belediye üstlenecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan lokanta ve kafe sahiplerine sevindirecek haber geldi. Ankara’da bu sınıfa giren iş yerlerinin dezenfeksiyonu belediye ekiplerince yapılacak.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarından itibaren açılacak lokanta, kafe ve sürücü kurslarına dezenfeksiyon desteği sağlayacaklarını açıkladı. Toplu taşıma araçları, kamu kurumları, ortak alanlar ve pazar yerlerinden sonra kuaförlere yönelik yoğun dezenfeksiyon yapılması talimatını veren Başkan Yavaş, şimdi de uzun bir aradan sonra açılacak bu işletmelere dezenfeksiyon yapılacağını duyurdu.

Başvurular internet üzerinden yapılacak

Yavaş, “Lokanta, kafe ve sürücü kursu sahibi hemşehrilerim, salgın tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve 1 Haziran’da hizmete açılacak işletmelerinizde dezenfekte ve ilaçlama hizmeti vereceğiz. Başvurularınızı http://forms.ankara.bel.tr/kafe-dezenfektan adresinden yapabilirsiniz” dedi.

Esnafa destek sürecek

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bu iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 49 ekip 225 personel ile dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Aslan, “Salgın sürecinde tüm meslek grubundan esnafımızın yanında olduğumuz gibi yeni normalleşme sürecinde de tüm esnafımıza desteklerimiz devam edecek” dedi.