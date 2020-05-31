Kahvehanelerde çay karton bardakla mı içilecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehaneler yaklaşık 2 aydır kapalıydı. Birçok vatandaş ise kahvehaneler ne zaman açılacak araştırması yaparken haber geldi. Kahvehaneler yeni kurallar ile 1 Haziran pazartesi günü açılacak 22.00'a kadar açık kalacak. Peki çaylar

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu vatandaşların gündeminde. Mart ayından beri kapalı olan kahvehaneler 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle açılmaya başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Haziran itibariyle şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını, kronik rahatsızlığı bulunmayan kamu çalışanlarının iş başı yapacağını, restoran ve kafelerin saat 22:00’ye kadar açık kalabileceğini, yüzme havuzu, spor merkezleri, çay bahçeleri ve lokallerin açılacağını açıkladı. Açıklama sonrası vatandaşlar ise kahveler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı.

Açılma kararının ardından kahvehanelerde masalar arası mesafenin 1.5 metre aralıklarla düzenleneceği öğrenildi. Kahvehaneye gelen vatandaşların maske takmak zorunda olacağı da belirtildi. Kahvehanelerde dikkat edilmesi gereken bir konu ise her oyundan sonra okey taşları ve tavla pullarının dezenfekte edileceği oldu.

1 HAZİRAN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan açıklamada lokallerinde açılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda lokal vasfındaki kahvehanelerinde açılacağı bilinirken diğer kahve ve kahvehanelerin açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kahvehane sahiplerinin 1 Haziran için açılış hazırlıkları yaptığı bilinmekte.

CAM BARDAK MI, KARTON BARDAK MI?

Öte yandan kahvehanelerin açılmasını bekleyen vatandaşların merak ettiği en önemli sor ise cam bardak mı, karton bardak mı kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam bardak ya da karton bardak kullanımına ilişkin bir detaya yer vermezken, kahvehane işletmecileri de konunun aydınlatılmasını bekliyor.

Konuya ilişkin gerekli açıklamanın ise Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın hazırlayacağı ortak genelge ile yapılması bekleniyor. 1 Haziran’dan itibaren açılacak işletmelerin Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde hizmete gireceği de gelen bilgiler arasında.

Kahvehane işletmecileri ise karton bardak kararı gelirse bu kurula uymaya hazır olduklarını, gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtiyor.