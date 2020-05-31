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İzmir'de minibüslere yüzde 25 zam yapıldı

İZMİR 'de koronavirüs önlemleri kapsamında araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilen minibüslerin zarar etmesinin önlenmesi amacıyla tarife ücretlerine ortalama yüzde 25 zam yapıldı.

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İzmir’de koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlemler alınırken, toplu taşıma araçlarında araç kapasitesi yüzde 50 oranında azaltılmıştı.Kentte yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıdıklarından zarar ettiklerini belirterek, tarife ücretlerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdi.Bunun üzerine minibüslerin tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

Ortalama 1 lira yükseldi
Yapılan zam ile birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira arttı. Şehir içi indi-bindi fiyatının 4.5 lira olarak güncellendiği öğrenildi. Minibüs ücretlerinin koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması sonrasında eski tarifesine döneceği ifade edildi.

Başkan bisikletle işe gidiyor
Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye makamına bisikletle giderken görüntülenmişti. Soyer yeni dönemde kent merkezine henüz taşınamadığı için makam aracının arkasına bisiklet aparatı koymuş, ardından da bisikletini büyükşehir binasına getirmişti.

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