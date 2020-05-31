47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı

Çek Cumhuriyeti'nin Smetanova Lhota ekibinde forma giyen 47 yaşındaki golcü Jan Koller, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 15 gol kaydetti.

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Çekya tarihinin en önemli golcülerinden olan 47 yaşındaki Jan Koller, bir dönem nokta koyduğu futbol kariyerine geri dönmüştü.

Şu sıralar Smetanova Lhota takımında forma giyen golcü, futbolu bırakacağı iddialarına yönelik bir açıklama yaparak, kariyerine nokta koymayı düşünmediğini söyledi.

15 gol attı

47 yaşındaki efsane golcü, bu sezon formasını giydiği Smetanova Lhota ekibinde, ileri yaşına rağmen 15 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Önemli kulüplerde forma giymişti

Sparta Prag'ta yıldızı parlayan Koller, daha önce Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco gibi dünyanın önemli kulüplerinin formasını giymişti.