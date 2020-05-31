AÖL sınav tarihleri 2020 netleşti Açıkl ise sınavı ne zaman?

Eğitim hayatını açıktan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Lisesi'nde devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihlerini ve AÖL 2. sınav bilgilerini araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle MEB birçok sınavın tarihi değiştirdi. 2020 AÖL 2. Dönem Sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

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Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınavları Corona virüsüne karşı alınan tedbirler neticesinde ertelenmişti. Binlerce açık lise öğrencisi şimdi sınav tarihini sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından düzenlenen dönem sınavlarına giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında 4-5 Temmuz’da yapılacak olan sınavların ertelendiği açıklanmıştı. Son dakika duyurusunda yeni sınav tarihi belli oldu.

AÖL SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. MEB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.