Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Ayasofya ve fetih çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini işgale benzetenlere tepki gösterdi. Erdoğan, "Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" dedi.

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Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Hadımköy'de restore edilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni açtı. Erdoğan İstanbul'un fethini "işgal" olarak tanımlayanlara sert tepki gösterirken, "İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümü coşkusu yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp, fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar cahili cühela. Fetih açmaktır, gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür...

Niyazi Kurtulmuş hastanesinin hayırlı olmasını diliyorum

"Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 1 asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge yerleşim yeri haline dönüştüğü için bu binayı restore ederek, şehrimizin hizmetine sunmak istedik. Ortaya gerçekten buram buram tarih kokan, hem de vatandaşlarımıza şifa kaynağı olacak bir eser ortaya çıktı.

Böylece imam hatip okuluyla tanışmış olduk

Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, şahsen tanıdığımız bir büyüğümüzdür. Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi kahramanının. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladıktan sonra hayatını gariplerin sıhhatine adamıştır. Babam rahmetli, beni imam hatip okuluna girmeden önce Niyazi Amca'ya teslim etti. Yine bizim köyümüzden İsmail Niyazi Bey'in okul arkadaşı, Fatih'teki yurtlarda derslerini çalışırlar, babam da yanlarına giderdi. İmam hatip okuluna giderken beni Niyazi Amca'ya götürdü, 'Oğlumu size teslim ediyorum' dedi. Böylece imam hatip okuluyla tanışmış olduk.

İmam hatip okullarına ayrı sevgi beslerdi

İsmail Niyazi Kurtulmuş, nöbetçi olduğu zaman, Fatih'teki yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır bizim yorganlarımızı tek tek elden geçirirler bu şekilde bizim oradaki babalığı da ayrıca görmüş olduk. Vefatından sonra her perşembe evinin kapısına gelen pek çok kimse kendisine dua etmiştir. Merhumun ideali tüm insanlığı iyilik, güzellik, sevgi, dostluk, kardeşlik çerçevesinde birleştirmekti. İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulmasında çok büyük katkıları vardır. Anadolu'daki yoksul ailelerinin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için ayrı bir hassasiyete sahipti. İmam hatip okullarına ayrı sevgi beslerdi.