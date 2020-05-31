Hindu papaz, 'Covid-19 salgını bitsin' diye bir kişinin başını keserek 'kurban' verdi

HİNDİSTAN'da inanılmaz bir vahşete imza atıldı. Hindu din adamı, koronavirüs salgınının sona ermesi adına 52 yaşındaki Saroj Kumar Pradhan isimli kişinin başını balta ile keserek 'tanrıya kurban verdi.'

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Cuttack kentindeki Tanrıça Brahmani Tapınağı'nda görevli 72 yaşındaki Sansari Ojha adlı Hindu din görevlisinin, bu eylemi çarşamba gecesi saat 1.00 sularında tapınak yerleşkesi içerisinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Kurban ibadet ederken arkadan gelip boğazını kesti

Görgü tanıkları, kurbanın tapınakta tanrıçanın önünde ibadet ettiği sırada Ojha'nın arkadan gelerek boynunu kestiğini dile getirdi. Ojha daha sonra polise giderek teslim oldu.

Rüyamda gördüm tanrı istedi!

Polis, şahsın tanrının koronavirüs salgınını sona erdirmesi için bir kişinin kurban edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Ayrıca polis sorgusunda, tanrıyı rüyasında gördüğünü ve salgının sona ermesi için kendisine bir insanı kurban etmesini emrettiğini iddia etti.

Bir ay önce o kişiyle arazi yüzünden kavga etmiş

Ancak polis yetkilileri, Hindu rahibin, başını kestiği şahısla bir ay önce köydeki bir arazi meselesinden ötürü kavgalı olduğunu aktardı.

Sarhoşmuş ve marihuana içmiş

Ayrıca Hindu din adamının cinayeti işlediği sırada sarhoş olduğu ve marihuana içtiğinin anlaşıldığı ifade edildi.