Konya'da üniversiteli Mehmet Ali demir çubuklarla dövülerek öldürüldü

KONYA'da eniştesi tarafından şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), demir çubuklarla dövüldü. Hastaneye kaldırılan Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

KONYA merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta 27 Mayıs Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda; Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, konuşmak için aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti. Demirel, eniştesinin ailesini konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı.

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baş kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelere bağlı olarak kesik ve darp izleri oluşan Mehmet Ali Demirel, önceki gün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken; Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.

Üniversiteden mesaj

Necmettin Erbakan Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" derildi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu da "Gencecik bir evladımızı kaybettiğimizi büyük bir teessürle öğrendim. Mevlam taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Acılı ailesine sabrı cemil niyaz etsin" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.