HABER /  DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi

Anadolu Ajansı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

Abone ol

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

Salgının merkezi New York

Öte yandan; salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti. New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'yi 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden kişi tutuklandı
Bursa'da silahlı çatışma 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye cezai işlem uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (31 Mayıs Pazar)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden seferlere başlayacak THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi
Formula 1 takımı Renault'tan Fernando Alonso'ya yeşil ışık
ABD karıştı Trump terör örgütü ilan edecek
Avusturalya'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in gizli saray mektupları kamuya açılacak
Libya Ordusu Trablus Havalimanı'nı almak için ilerliyor
65 yaş üstü sokağa çıkma ii znsaati kaçta bitiyor-kaça kadar?
Yorumlar