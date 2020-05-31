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Yeniden seferlere başlayacak THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi

Anadolu Ajansı

Kovid-19 salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak THY, ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.

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Verilen aranın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya icra edecek Türk Hava Yolları (THY), kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti. 

Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak.

Uçaklarda çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak.

Uçaklarda görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca temizlik ve hijyeni kontrol edecek.

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