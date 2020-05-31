İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye cezai işlem uygulandı

Cuma günü başlayan ve bu gece sona erecek sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı, kısıtlama kararını uymadığı belirlenen 9 bin 877 kişiye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla başlayan ve 15 ili kapsayan sokağa çıkma yasağında 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağladığı belirtilerek kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669’ dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, “kontrollü sosyal hayat”ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

Kontröllü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz.

Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz."