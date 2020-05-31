Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (31 Mayıs Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 839 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 25 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğu; 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 31 Mayıs 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 35 bin 600 yeni test yapıldı, 839 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Son 24 saatte 25 hasta vefat etti, 989 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, vaka sayısı 163 bin 942, vefat sayısı 4 bin 540 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 287, iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu.

"Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor" paylaşımında bulundu.

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0Wu75s4IjM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020