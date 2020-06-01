Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit düşen polis memurunun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Erman Özcan olduğu öğrenildi.

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BURSA'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu. Şehit olan polis memurunun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Erman Özcan olduğu öğrenildi.

Kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babasıydı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve bir çocuk babası Erman Özcan (37) olduğu öğrenildi.