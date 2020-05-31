Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, rekor bir süreyle tamamlandı. Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesiyle ilgili iletisini Twitter hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun."