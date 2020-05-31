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Bursa'da silahlı çatışma 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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BURSA’nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8’nci Engin Sokak’ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1’i polis 5 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da, bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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