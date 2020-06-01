Fahrettin Koca acı haberi böyle duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, Dilek hemşire için ailesine başsağlığı diledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek hemşirenin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Dilek hemşirenin, koronavirüse izinli olduğu bir dönemde yakalandığını söyleyerek 11 Nisan'dan hastaneye kaldırıldığını ve uzun süren tedavi sürecine rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.