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Normalleşme süreci resmen başladı 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.

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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle; istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ayrıca söz konusu illere bir süredir uygulanan 'şehir giriş-çıkış kısıtlaması' da son buldu.

Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

İşte yeni normalleşme süreci kapsamında kalkacak olan kısıtlama ve yasaklar:

* 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

* Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

* Kreşler faaliyete başladı.

* Kamuda esnek çalışma bitti.

* Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

* Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.

* Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

* Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.

* Milli Saraylara bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

* Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirle rarası yolculuk yapabilecek.

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