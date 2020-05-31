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Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden kişi tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içeren e-mail gönderdiği belirlenen H.A, Konya'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hrant Dink Vakfı’na e- posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen H.A. (25) tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'na mail yoluyla yapılan tehdide ilişkin soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen ve savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli H.A'nın sorgusu tamamlandı.

Mahkemeden tutuklama kararı

Şüphelinin, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit etmesi" suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

Hrant Dink Vakfı'ndan açıklama

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında şüpheli mailin atıldığı hesabın sahibi olan H.A. Konya'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

Şahsın, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu tespit edilmişti.

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