Dilek hemşireden acı haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'da 10 yıldır yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/KDn8srXkbJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020

​Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı bilgilendirmede "Dilek hemşirenin durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor" ifadesini kullanmıştı.