HABER /  SAĞLIK

Dilek hemşireden acı haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'da 10 yıldır yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

​Sağlık Bakanı Koca bugün yaptığı bilgilendirmede "Dilek hemşirenin durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor" ifadesini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çocuk istismarı içeren YouTube kanalıyla ilgili savcılığa başvuru Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Normalleşme süreci resmen başladı 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye cezai işlem uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
Diyarbakır'da bir kişi 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (31 Mayıs Pazar)
ÖNCEKİ HABERLER
Dimetoka’da tarihi camide Yunan provokasyonu
Oruç Aruoba kimdir şiirleri ve Oruç Aruoba sözleri
Fahrettin Koca acı haberi böyle duyurdu
Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
HES kodu nasıl alınır ne işe yarar e devlet HES kodu alma
Yorumlar 1 yorum