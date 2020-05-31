Çocuk istismarı içeren YouTube kanalıyla ilgili savcılığa başvuru

Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur.