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ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Antifa' için terörist ifadesi

ABD Başkanı Donald Trump, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için adalet talebiyle düzenlenen protestolarda gerginliğin tırmanmasından sorumlu tuttuğu ırkçılık karşıtı sol grup Antifa'yı resmen terör örgütü olarak tanımlayacaklarını duyurdu.

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ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine ve sistematik ırkçılıkla polis şiddetine karşı protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eylemlere destek veren anti faşist örgüt Antifa’yı “terör örgütü” ilan edeceğini duyurdu.

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