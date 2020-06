ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Antifa' için terörist ifadesi

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine ve sistematik ırkçılıkla polis şiddetine karşı protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eylemlere destek veren anti faşist örgüt Antifa’yı “terör örgütü” ilan edeceğini duyurdu.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.