Nedim Şener'den kaos uyarısı! Belli süreçler tetiklenmeye başlandı hazır olun

Gazeteci Nedim Şener katıldığı bir televizyon programında çok önemli uyarılarda bulundu. Şener, ''Türkiye’de gerçekten bir kaos stratejisinin yürüdüğüne kanaat getirdim. Belli süreçler Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun. Alarm zilleri çalıyor...'' ifadelerini kullanarak

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Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda konuşan Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener çok önemli uyarılarda bulundu. Camide müzik ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit provokasyonlarını değerlendiren Nedim Şener, ''Belli süreçler Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun. Alarm zilleri çalıyor...'' ifadelerini kullanarak önemli uyarılarda bulundu.

Bir kaos stratejisinin yürüdüğüne kanaat getirdim

Türkiye’de gerçekten bir kaos stratejisinin yürüdüğüne kanaat getirdim. Hrant Dink Vakfı’nın posta adresine Konya’dan birisi bir tehdit mesajı gönderiyor. Hem vakfı tehdit ediyor hem Hrant Dink’in eşini ve avukatını öldürmekle tehdit ediyor. Aynı gün başka bir olay oluyor. Kuzguncuk’daki kilisenin haçını söküyorlar.Bu birileri tarafından çok ilginç bir şekilde gündeme dolduruldu. Ben olayı paylaştım hemen soruşturma başlatıldı, bakanlar üst üste açıklama yaptı. Olay açığa kavuştu, ilginçtir. Şahsın Konya’da bir ortaokulda bir seramik işçisi olduğu ortaya çıktı.

Hrant Dink'in öldürüldüğü süreci hatırlatıyor

Yazdığı maili okuyorsunuz, onun yazabileceği türden bir mesaj değil. İlginç ifadeler kullanılmış. İlginç bir referans kullanılmış; Bir gece ansızın gelebiliriz falan diye.Bu bize Hrant Dink’in öldürüldü süreci hatırlatıyor. Kemal Kerinçsiz’ler, Veli Küçük’ler’in gidip gazete önünde şiddet ve baskı uyguladığı süreci hatırlatıyor.

Pandemi'yi kaos nedeni haline getirmeye çalıştılar

Pandemi süreci Türkiye’de bir iç kaos nedeni haline getirilmeye çalışıldı. Türkiye’nin yurt dışı operasyonlarında verdiği şehitleri onla yüzle çarpan bir anlayış hasıl oldu.

Herkes hazır olsun! Alarm zilleri çalıyor

Belli süreçler Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun. Alarm zilleri çalıyor. Biz uyaracağız. Biz terör istemeyen yurttaşlar olarak. 2007 ve öncesi süreci, o kaos ortamını yaşamak istemiyoruz.