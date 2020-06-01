ABD'de olaylar büyüyor! Donald Trump sığınağa saklandı iddiası
AMERİKA'da siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası sokak olayları patladı. Olayların 6. gününde şiddet olayları patlat verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınağa götürüldüğü iddia edildi. New York Belediye Başkanının kızı da göstericiler arasında çıktı.
ABD'nin birçok şehrinde siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet olayları patlak verdi. Çok sayıda eyalette güvenliğin yeniden sağlanabilmesi için Ulusal Muhafızlar görevlendirilirken, birçok şehirde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Trump, sığınağa götürüldü iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınındaki Floyd protestoları sırasında sığınağa götürüldüğü ve bir müddet orada tutulduğu iddia edildi. Donald Trump ise tek cümlelik "fake news" yani "yalan haber" yazan bir tweet attı. Trump, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için adalet talebiyle düzenlenen protestolarda gerginliğin tırmanmasından sorumlu tuttuğu ırkçılık karşıtı sol grup Antifa'yı resmen terör örgütü olarak tanımlayacaklarını da duyurdu.
Çatışmalarda çok sayıda polis hayatını kaybetti!
Göstericiler Washington DC, Minneapolis, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, ve diğer pek çok şehirde yine sokağa döküldü.Çatışmalarda birden çok polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok", "nefes alamıyorum", "siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanırken, uzun süre barışçıl şekilde devam eden gösteri bir anda alevlendi.Polisin göstericileri daha geriye doğru itmeye çalışması, iki grubu karşı karşıya getirirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına göstericiler taş ve su şişeleriyle karşılık verdi. İlerleyen saatlerde polisle göstericiler arasındaki ufak çaplı çatışmalar devam etti.