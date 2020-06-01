ABD'de olaylar büyüyor! Donald Trump sığınağa saklandı iddiası

Trump, sığınağa götürüldü iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınındaki Floyd protestoları sırasında sığınağa götürüldüğü ve bir müddet orada tutulduğu iddia edildi. Donald Trump ise tek cümlelik "fake news" yani "yalan haber" yazan bir tweet attı. Trump, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için adalet talebiyle düzenlenen protestolarda gerginliğin tırmanmasından sorumlu tuttuğu ırkçılık karşıtı sol grup Antifa'yı resmen terör örgütü olarak tanımlayacaklarını da duyurdu.