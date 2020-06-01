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İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir! İBB Bilim Kurulu'ndan flaş uyarı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, “AVM’ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir" uyarısı yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu'ndan yapılan açıklamada, normalleşme sürecinin, özellikle İstanbul’da maske ve fiziksel mesafe kural ihlallerini beraberinde getirebileceğine vurgu yapıldı. Önceki gün telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

'Eylül Ekim'de tatil bölgeleri için büyük sıkıntı olacak'

- Eylül, ekim ayında tatil bölgeleri için ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor.

- Son dönemde artan bir sosyalleşme var. AVM’ler açılırken; park, bahçeler açılmıyor. Kreşler açılıyor ama 18 yaş altının sokağa çıkması halen yasak.

- İstanbul’da bir rahatlama söz konusu. Fiziksel mesafeye uyulmuyor. İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir.

- Şu an en zorlu süreç başladı. Evden çalışma sistemi bir süre daha devam etmeli.

Yüzde 50 doluluk uygulaması sürecek

Kurul, 18 Mayıs tarihli İstanbul Valiliği genelgesine uygun olarak toplu ulaşımda yüzde 50 doluluk uygulamasının sürdürüleceğini ve maske zorunluluğuna devam edileceğini kaydetti. 

Danışma Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından İBB, park bahçeleri, oyun alanlarını, tuvaletleri, İSPARK’ları, yüzde 50 kuralına uyulması şartıyla kütüphaneleri, açık alanları açacak. Beltur, sosyal tesis, kafe ve lokantalar ise ikinci aşamada değerlendirilecek.

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