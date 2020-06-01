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Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Yeni bir döneme geçiyoruz

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu havalimanlarında alınan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde açıklama yaptı.Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak.Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz.Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.

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