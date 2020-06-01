HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kovid-19'a yakalandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Engin Ardıç: Başörtülü kızları kovucak çarşafları yırtıp sakalları yolacaklar
İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir! İBB Bilim Kurulu'ndan flaş uyarı
Nedim Şener'den kaos uyarısı! Belli süreçler tetiklenmeye başlandı hazır olun
İzmit'te korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğu vurdu teyzesini alıp kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 günde 3 kritik toplantı!
Dilek hemşireden acı haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Buğra Toplusoy hangi mağazanın sahibi Ceyda Ateş kocası ne iş yapıyor?
Son dakika 3 kamu bankasından 4 yeni kredi paketi! İşte ayrıntılar
Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy kimdir ne iş yapıyor?
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ı istiyor
Antalya hava durumu yağışlar 3 gün sürecek saatlik son durum fena!
Yorumlar