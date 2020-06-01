Buğra Toplusoy hangi mağazanın sahibi Ceyda Ateş kocası ne iş yapıyor?

Oyunculuğa ara veren güzel oyuncu Ceyda Ateş 3.5 aylık hamile olduğunu ve bir kızının olacağını müjdeledi. Bu güzel haberin ardından Ceyda Ateş'ın özel hayatı merak konusu oldu. 31 yaşındaki Ceyda Ateş 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendi. Peki Ceyda Ateş'in eşi kimdir, Ceyda Ateş hangi dizilerde oynadı?

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Güzel ve başarılı oyuncu Ceyda Ateş instagram hesabından takipçilerine 3.5 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini duyurdu. Bu güzel haberin ardından oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol alan Ceyda Ateş 31 yaşında. 2018 yılında Miami'de görkemli ve şık bir düğünle Buğra Toplusoy ile evlendi. Buğra Toplusoy aynı zamanda Roman mağazalarının sahibi. İşte Ceyda Ateş hakkında merak edilenler...

BUĞRA TOPLUSOY KİMDİR: İstanbul Çekmeköy doğumlu olan Buğra Toplusoy, Roman Mağazaları'nın sahibi Turgut Toplusoy'un oğludur. BuğraToplusoy, ortaokulu İstanbul'da okuduktan sonra 15 yaşında kendi isteğiyle İsviçre'ye gitti. College du Leman'dan aldığı eğitimin ardından Boston'daki Wentworth İnstitute'de mimari eğitim aldı.

Babasının isteği üzerine okuduğu mimarlık mesleğini zaman içerisinde çok sevdi. Şu anda şirketin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörü olarak görev yapıyor.

CEYDA ATEŞ KİMDİR: Ceyda Ateş, 14 Eylül 1987 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 5 yaşında iken çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına adım attı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ceyda Ateş, televizyon ekranlarında ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile yer aldı.

içek Taksi, Erguvan Yılları, Hayat Bağları, Küçük İbo, Üvey Baba, Tatlı Hayat, Dünya Varmış, Yarım Elma, Bulutbey, Gurbet Kadını, Hayat Bilgisi, Gizli Dünyalar, Cennet Mahallesi, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Aşk Oyunu, Karagümrük Yanıyor, Ahh İstanbul, Yalan Dünya, Hayat Güzeldir, Doludizgin Yıllar, Kavak Yelleri, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Adını Feriha Koydum, Evlerden Biri, Emir’in Yolu, Böyle Bitmesin, Bir Yastıkta, Yılanların Öcü, Gamsız Hayat, O Hayat Benim gibi yapımlarda rol alan Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendi.