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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ı istiyor

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın eski efsanesi Gheorghe Hagi'yi örnek aldığını belirterek sarı-kırmızılı ekipte 10 numaralı formayı taşımak istediğini söyledi.

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Türkiye'yi, İtalya Serie A'da temsil eden Hakan Çalhanoğlu, beIN Sports'un konuğu oldu. 26 yaşındaki yıldız, corona virüs sürecinden Galatasaray'a, Hagi'den Fatih Terim'e kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben corona virüsüne inanmıyordum, inanmıyordum ama dikkat etmek zorundaydık, doktorlarımız dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yemekte 2 metre uzak oturuyorsun. İdmanda birbirine değiyorsun, sonra yemekte niye 2 metre uzağa oturuyorsun? Bir karar verin.

"10 numaralı formayı taşımanın gururunu.."

Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum, anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hep hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu taşımak isterim.

"Üzerimde çok emeği var"

Fatih Hoca ile aramız çok iyi, milli takımda bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte Almanya'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bende yeri başka. Fatih hoca ile bayramlaştık, onu aradım. Corona tedavisi görürken de aramıştım ama ulaşamamıştım.

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