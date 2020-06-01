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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Antalya'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

ANTALYA'da sebze yüklü kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyonetteki 3 kişi yaralanırken 1'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Antalya'dan İstanbul’a sebze götüren Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) yönetimindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon, gece Antalya- Burdur karayolunun Kurna rampalarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

1 kişinin durumu ağır

Kazada sürücü Hikmet Oğuzhan Kaptan ile yanındaki Hüseyin Avcı (35) ve Serdar Demir (23) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hüseyin Avcı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Burdur istikameti, yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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