Manisa'da 'Anneyim' deyip itfaiyeyi aradı sorun tamirhanede çözüldü

MANİSA'da otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından aracın tamirhaneye götürülmesiyle kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Burcu Onat (32), "Ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim" dedi.

Abone ol

Turgutlu ilçesinin Ergenekon Mahallesi Aziziye Caddesi'nde sabah işe gitmek için park halindeki 34 EJL 76 plakalı otomobiline binen Burcu Onat, yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra kedi sesi duyup, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, otomobilin yakıt deposu ile kaportası arasına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı ancak uzun uğraşlara rağmen başarılı olamadı.

Tamirhanede kurtarıldı

Onat, bunun üzerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir oto tamirhanesine gitti. Burada lifte alınan otomobildeki kedi, bulunduğu yerden herhangi bir parçanın sökülmesine gerek kalmadan kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

"Kurtarıldığı için çok mutluyum"

Sürücü Burcu Onat, "Ben bir anneyim. Yavru kedinin o durumda kalmasına izin veremezdim. Kedi kurtarıldığı için çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.