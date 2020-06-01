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Antalya hava durumu yağışlar 3 gün sürecek saatlik son durum fena!

Koronavirüs yasaklarının kalkamsı ile birlikte Antalya'ya çok sayıda vatandaş seyahat etti. Peki Antalya'da hava durumu nasıl, sabah başlayan sağanak yağış devam edecek mi? İşte 5 günlük haritalı ve anlık Antalya hava durumu tahminleri.

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ANTALYA'da sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak devam ediyor meteorolojinin Antalya için günlük hava durumu tahmini tuttu. Antalya'da bugün yani 1 Haziran pazartesi günü yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar öğleden sonra azalsa da akşam saatlerine kadar yer yer etkisini arttırarak devam edecek. İşte Antalya günlük ve 5 günlük haritalı hava durumu raporu

Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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