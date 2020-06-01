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Taha Duymaz kimdir kaç yaşında Taha Duymaz nerede yaşıyor?

Son günlerde sosyal medyanın çok yakından takip ettiği bir isim var; küçük şef Taha Duymaz. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesi ile derme çatma bir evde yaşayan ve yemek videoları çeken Taha Duymaz hayatı ile merak konusu oldu. 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz hakkında merak edilenler...

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Taha Duymaz son günlerin en çok konuşulan, sosyal medyanın ise en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Henüz 17 yaşında olan kendi mutfağında yaptığı yemekler ile ünlenen Taha Duymaz kısa sürede fenomen oldu. Yemek yapmayı çok seven Taha Duymaz çektiği videolar yayılınca instagramda 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip edilmeye başladı. Küçük şef Taha Duymaz'ın hayatı, ailesi ise merak konusu oldu.

Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor. Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL.

Taha verdiği bir röportajında hikayesini şöyle anlatıyor...

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.

Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."

Hatta Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz da Taha'yı evinde ziyaret etti.

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