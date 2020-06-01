MSÜ tercihleri ne zaman başladı mı 2020 MÜS tercih yapma ekranı açılıyor

MSÜ tercihleri 1 Haziran'da başladı ve adaylar tercih işlemlerini 26 Haziran'a kadar yapabilecek. MSÜ tercihlerini 2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar yapabilecek. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılacak, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ tercihleri başladı mı, ne zamana kadar tercih yapılacak soruları merak konusu oldu. ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 1 Haziran ve 26 Haziran tarihleri aralığında yapacaklar. Tüm adayların bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020-MSÜ'ye başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar tercih yapabilecektir.

ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Hava Harp Okulu (HHO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)



Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2020-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2020-MSÜ Sayısal Puanı

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2020-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2020-MSÜ Sayısal Puanı ,

2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı,

2020-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2020-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)



Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2020-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Temmuz 2020 ayı içerisinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.