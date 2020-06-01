HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

İzmir Konak'ta 57 yaşındaki kayıp adamın cesedi dere yatağında bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde 20 Mayıs'ta ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan 57 yaşındaki Hakkı Özkalaycı'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Abone ol

İzmir'in Konak ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde dere yatağında, Karabağlar ilçesinde atık kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Hakkı Özkalaycı'nın cansız bedeni bulundu.

Konak ilçesi Yeşildere Semti'ndeki dere yatağında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin, Karabağlar ilçesinde atık kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan Hakkı Özkalaycı'ya (57) ait olduğunu tespit etti.

Kesici alet, darp ve benzeri izin bulunmadığı ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özkalaycı için yakınlarının, 20 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdülkadir Selvi yazdı! Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararı yok sayılabilir
Engin Ardıç: Başörtülü kızları kovucak çarşafları yırtıp sakalları yolacaklar
İkinci dalga ekim ayı gibi gelebilir! İBB Bilim Kurulu'ndan flaş uyarı
Nedim Şener'den kaos uyarısı! Belli süreçler tetiklenmeye başlandı hazır olun
İzmit'te korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğu vurdu teyzesini alıp kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 günde 3 kritik toplantı!
ÖNCEKİ HABERLER
1 Haziran'da piknik yerleri açılıyor mu piknik alanları açıldı mı?
Henry Onyekuru'ya Yunan kancası
İlker Karakaş kimdir dansları olay İlker Karakaş nereli yaşı kaç?
Trabzon'da ölüm çay bahçesinde geldi 4 çocuk yetim kaldı
Taha Duymaz kimdir kaç yaşında Taha Duymaz nerede yaşıyor?
Kahvehaneler bugün açılıyor mu 1 Haziran kahveler saat kaça kadar açık olacak?
Yorumlar