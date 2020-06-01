1 Haziran'da piknik yerleri açılıyor mu piknik alanları açıldı mı?

1 Haziran yani bugünden itibaren koronavirüs yasakları kalkıyor ve yeni normalleşme planları devreye giriyor. Yaklaşık 3 aydır evlerinde kalan vatandaş ise piknik, bahçe ve mesire alanları açıldı mı, piknik yapılabilecek mi araştırması yapıyor.

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Normalleşme takviminin ikinci adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile belli oldu. "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır." diyen Erdoğan, parklar, bahçeler ve plajların da haziran başından itibaren faaliyete geçeceğini belirtti. Buna göre, bu yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulması gerekecek. Peki, mesire alanları, parklar, piknik yerleri ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

Erdoğan, plajlar, milli parklar ve bahçelerin, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. İşte, mesire alanları, park ve piknik yerlerinin açılışı ile ilgili detaylı bilgiler...



PARKLAR PLAJLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan normalleşme sürecinde atılacak ikinci adımları sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre hem kapsamı hem saatleri ayrıca değerlendireceklerini de belirterek, şöyle konuştu:

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

PARKLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER: Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek.

Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.