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Henry Onyekuru'ya Yunan kancası

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği başarının baş mimarlarından Henry Onyekuru, Olympiakos'un hedefi oldu. Yunan ekibi, Monaco takımına Onyekuru için para artı Ruben Semedo'yu teklif etti.

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Kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru için Monaco'nun tavrı oyuncunun satılmasından yana. Fransızlar oyuncuyu yeniden kiralamak istemezken, Yunan ekibi Olympiakos devreye girdi ve teklifini yaptı.

Yunan basınından Pagenews.gr adlı haber sitesi, Henry Onyekuru Olympiakos için 1 numaralı seçenek durumunda olduğunu belirterek Olympiakos Başkanı tarafından, Onyekuru'nun alınmasının emredildiğini yazdı.

Monaco ise satış listesine koyduğu Nijeryalı yıldızdan kurtulmak istiyor. Ancak Fransızlar, oyuncuyu bu kez kiralamak değil satmaktan yana. Fakat istenen bonservis bedelinin yüksek olması sorun yaratıyor.

Monaco'ya Para artı takas teklifi

Yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Olympiakos, para artı Ruben Semedo'yu takasta kullanarak transferi sonlandırmayı hedefliyor.

Olympiakos, aynı zamanda Monaco'nun bir merkez savunmacıya ihtiyacı olduğunu biliyor ve Semedo'yu da göndermek istiyor. İlk görüşmeler yapıldı ancak iki takım arasındaki müzakereler devam ediyor.

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