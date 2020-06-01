Korona sonrası sıcak felaket kapıdı Dünya meteoroloji örgütü uyardı

Dünya'yı etkisi altına alana koronavirüs salgını halen etkisini sürdürürken, diğer yandan Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. Son on yılların en sıcak yazının kapıda olduğunu duyuran örgüt, koronavirüs salgını nedeniyle aşırı sıcaklara karşı yeterli önlemlerin alınmasının zor olacağını ve yeni felaketin kapıda olduğunu duyurdu.