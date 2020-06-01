Korona sonrası sıcak felaket kapıdı Dünya meteoroloji örgütü uyardı
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yeni bir felaket uyarısı geldi. Son yılların en sıcak günleri kapıda ancak korona tedbirleri sıcağa karşı önlemleri engelleyebilir...
Dünya'yı etkisi altına alana koronavirüs salgını halen etkisini sürdürürken, diğer yandan Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. Son on yılların en sıcak yazının kapıda olduğunu duyuran örgüt, koronavirüs salgını nedeniyle aşırı sıcaklara karşı yeterli önlemlerin alınmasının zor olacağını ve yeni felaketin kapıda olduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletlere'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklama, yaz aylarındaki tehlikeye dikkat çekiyor ve virüs salgını sonrasında insanlığı bekleyen yeni tehdidi ortaya koyuyor.
Bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceği dile getirilirken, koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğine de dikkat çekildi.
İnsanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altı çizilirken, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması hayati bir önem taşıyor.