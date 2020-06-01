ABD Başkanı Trump'ın çocuk istismarı dosyası ifşa oldu! Anonymous dediğini yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd‘un öldürülmesini protesto edenlere yönelik sert bir tavır alırken, Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Trump'a karşı harekete geçti ve Trump'ın 13 yaşındaki bir çocuğun istismarından yargılandığı dosyayı ifşa etti...

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Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, bugün George Floyd‘un ölümünden sonra başlayan protestolarda halkın yanında yer alacağını açıklamış ve Floyd’un ölümüne ilişkin yeni görüntüleri sızdırmıştı.Ünlü hacker grubu şimdi de Trump'ın 13 yaşındaki bir çocuğun istismarından yargılandığı dosyayı ifşa etti...

13 yaşındaki çocuğun bekareti üzerine iddia

Anonymous, amerikalı bankacı ve iş adamı Jeffrey Epstein ile Donald Trump'ın 13 yaşındaki bir çocuğun bekaretine karşılık iddiaya girdiklerini ortaya döktü. Trump ve Epstein'in girdikleri iddia ve çocuk istismarından yargılandığı davaya ilişkin resmi evraklar, Anonymous tarafından sızdırıldı.

Epstein 2019'da tutuklanmış ve intihar etmişti

Amerikalı bankacı ve iş adamı Jeffrey Epstein, Florida ve New York’ta küçük çocukları istismar, taciz ve fuhuş suçlamaları nedeniyle 6 Temmuz 2019’da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019’da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak şüpheli bir şekilde 66 yaşında yaşamına son vermişti.

Evraklarda neler var?..

Söz konusu evraklarda Trump’ın ve Epstein’ın çocuk istismarından suçlandığına ilişkin ifadeler geçiyor.