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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Rıdvan Dilmen duyurdu! Korona testim pozitif çıktı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ''Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler'' dedi.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında kendisininde korona testi yaptırdığını duyurdu. İşte Dilmen'in o açıklamaları: 

"Önce pozitif çıktı sonra negatif çıktı"

Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır.

"Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz"

Bütün kulüplerimiz mümkün olduğunca sık test yapıyorlar. Testlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi lazım. Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz. İnşallah ligi sağlıklı bir şekilde bitirirler.

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