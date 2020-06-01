Lionel Messi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Lionel Messi bu kez attığı gollerle değil yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Efsane yıldız, koronavirüs salgını sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyerek futbolun değişeceğini söyledi.

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İspanyol devi Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, koronavirüs salgınının futbol dünyasını değiştireceğini belirtip, iç karartan açıklamalarda bulundu.

"Hayat gibi futbol da değişecek"

Arjantinli efsane yaptığı açıklamada "Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Koronavirüs herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Koronavirüs nedeniyle mart ayında askıya alınan İspanya La Liga'nın Haziran ayında yeniden başlayacağı açıklanırken, Barcelona 27 maç sonunda topladığı 58 puanla zirvede yer alıyor.