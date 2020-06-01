Beşiktaş yeni göğüs sponsorluğu için BEKO ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Beşiktaş, yeni göğüs sponsorluğu için BEKO ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kara kartal bu sporsorluk anlaşmasından 42 milyon TL alacak.

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Siyah-beyazlılar, Beko'dan 2 yıl için 42 milyon TL alacağını açıkladı.

Beşiktaş tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

''Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama (Beko) arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-21 ve 2021-22 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı 2 sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.''