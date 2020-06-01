Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının yeni kredi destek paketine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 3 kamu bankasının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Albayrak, 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

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Bakan Albayrak açıklamasında, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.